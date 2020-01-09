الشرقي يأمر بإنشاء نفق الفجيرة - «مدينة محمد بن زايد»

الفجيرة (وام) أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بإنشاء نفق يمر من تحت مطار الفجيرة، يربط مدينة الفجيرة بمدينة «محمد بن زايد» السكنية بشكل مباشر، وذلك لتسهيل الحركة بين المدينتين وبتكلفة تبلغ 50 مليون درهم.

ووجه سموه بلدية الفجيرة بالبدء في عمل المخططات اللازمة لإنشاء النفق الذي يبلغ طوله حوالي 500 متر، وتجهيزه بكافة المرافق، بما يضمن تنفيذه بالشكل الذي يواكب النمو الحضاري والسكاني الذي تشهده الإمارة، وينعكس بصورة إيجابية على سهولة التنقل والنمو الاقتصادي.

وشدد صاحب السمو حاكم الفجيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الإمارة.

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