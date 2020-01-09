تعاون بين «الهوية» و«سوق أبوظبي» لإصدار الإقامة الذهبية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي اتفاقية تعاون لإيجاد شراكة بين الجهتين تهدف إلى تنسيق جهود إصدار تصاريح الإقامة الذهبية بما يسهم في تسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال في الدولة، واستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال.

وقع الاتفاقية العميد سعيد سالم بالحاس الشامسي، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي.

وبموجب الاتفاقية، تتولى سلطة التسجيل لدى السوق توفير الدعم اللازم للهيئة في تنفيذ معاملات استخراج تصاريح الإقامة الذهبية للأجانب، وذلك من خلال النافذة الإلكترونية لسوق أبوظبي العالمي، حيث تشمل الإقامة الذهبية المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، وسيتم التنسيق مع الهيئة الاتحادية لتقييم الطلبات ضمن الشروط والضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم «56» لسنة 2018.وتجدر الإشارة إلى أن سلطة التسجيل ستتولى تنفيذ معاملات استخراج تصاريح الإقامة الذهبية بشكل حصري على مستوى إمارة أبوظبي. كما سيعمل الطرفان على تحقيق أعلى مستوى من التعاون في مجال ربط الأنظمة التابعة لهما إلكترونياً بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وأشاد العميد الشامسي بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، لافتاً إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وبتوجيهات من معالي رئيس مجلس الإدارة تسعى إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تسهيل عملها، ما يعزز النمو المستدام ويشجع الاستثمار، ويوفر بيئة حاضنة للكفاءات والمواهب الذين هم عماد المستقبل، وأن الإجراءات والقوانين والتشريعات التي صدرت من مجلس الوزراء والخاصة بتصاريح الإقامة تصب في هذا الاتجاه ألا هو رفع مكانة الإمارات دولة السعادة والتسامح والإنسانية في جميع المحافل الدولية بأنها بلد الأمن والأمان والتنمية والنمو والازدهار كوجهة استثمارية حاضنة لكل الثقافات.

وقال المهيري: «نفخر بتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتي تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز مكانة أبوظبي والدولة كوجهة استثمارية عالمية توفر بيئة أعمال مرنة وسلسة للأفراد والشركات وتضمن أعلى مستوى فعالية للأعمال».

وأضاف: نحرص في سوق أبوظبي العالمي دوماً على تعزيز التعاون والشراكات مع كافة الهيئات المحلية والاتحادية، وذلك بالتماشي مع رؤية حكومة أبوظبي لتحقيق مستوى أعلى من كفاءة دمج الخدمات الحكومية، حيث سيسهم إصدار تصاريح الإقامة الذهبية في دعم عملية التنمية وبناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والاستدامة يضم أصحاب المواهب الاستثنائية والكفاءات المبدعة من كافة أنحاء العالم.