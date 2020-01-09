50 ألف مكسيكي في دبي خلال عامين

تحرير الأمير (دبي)

كشف اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن عدد المقيمين والزوار من الجنسية المكسيكية في إمارة دبي، حيث بلغ عددهم خلال العامين الماضيين 50 ألف شخص، ما بين مقيم وزائر في إشارة واضحة أن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمقومات جذب سياحي، كما أنها وجهة مميزة بالنسبة للمكسيكيين.

وقال اللواء محمد المري: إن إقامة دبي تعمل على ترجمة مختلف الاستراتيجيات والقرارات والرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وما جاء في مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى في عام الاستعداد للخمسين من قرار إعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للدولة يؤكد العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات مع دول العالم، من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية، إذ إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، ويفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة، ويسهم في تسهيل الدخول والخروج والمرور لمواطني البلدين عبر أراضيهما من دون الحصول على تأشيرة الدخول.

وأشار إلى إن هذا القرار سيشكل نقلة نوعية جديدة للقطاع الاقتصادي والسياحي، من خلال التسهيلات التي تضمنها القرار والتي ستساهم في جذب الكثير من الزوار المكسيكيين للقدوم إلى الدولة الأمر الذي سيساهم في تعزيز عجلة الاقتصاد، كما أن الدولة تستعد لاستقبال الحدث الأكبر إكسبو 2020 الذي يعتبر من الأحداث العالمية الكبرى التي تنظمها الدولة، حيث من المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر من مختلف دول العالم، ومن أجل هذا لابد أن نكون على أتم الاستعداد لتوفير كافة التسهيلات في إصدار التأشيرات.

وثمن المري جهود القيادة الرشيدة في إصدار قرارات تواكب التطور العالمي، التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية مفضلة للجميع.