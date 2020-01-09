محمد بن راشد ومحمد بن زايد: هويتنا وخارطتنا وتصاعد طموحاتنا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسمياً الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حملت تصميم «الخطوط السبعة»، وذلك عقب اختياره من قبل الأكثرية من بين 10.6 مليون شخص شاركوا في التصويت المفتوح من مختلف أنحاء العالم لاختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، وتقديم قصتها الملهمة للعالم كرمز للطموح والإنجاز والانفتاح والأمل وثقافة اللامستحيل.

جاء ذلك، في قصر الرئاسة بأبوظبي، وبحضور فريق «الملهمون الـ49» من المبدعين والأدباء والفنانين والشعراء والمصممين الإماراتيين الذين عملوا على ابتكار التصاميم والشعارات المقترحة لتمثيل الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات وتقديم قصتها الملهمة ومنظومتها القيمية لشعوب العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات تمثل خارطتنا وهويتنا وتصاعد طموحاتنا»، مضيفاً سموه: «الهوية الإعلامية المرئية تمثل سبع إمارات وسبعة مؤسسين وسبع خيول نتنافس بها في سباق التنمية العالمي».

واعتبر سموه أن «فتح باب التصويت عالمياً لاختيار تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات أكد البعد الإنساني لقيم الشراكة والانفتاح التي تتميز بها دولة الإمارات».

وأشار سموه إلى أن مبادرة زراعة الأشجار ساهمت في نشر الأمل، حيث قال سموه: «10 ملايين شجرة ستزرعها الإمارات.. وتزرع من خلالها أيضاً أملاً جديداً وقصة إلهام جديدة».

وختم سموه: «ندعو جميع القطاعات والفعاليات والمؤسسات الاستراتيجية في الدولة لاستخدام هذا الشعار ضمن مبادراتها وفعالياتها الاستراتيجية التي تنقل قصة الإمارات للعالم».

قصة اتحاد وتوحد

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات تروي قصة اتحادنا وتوحدنا ومستقبلاً يجمعنا.. وبلداً يضع بصمته العالمية بشكل راسخ».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»:

أطلقت وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتي تحمل تصميم «الخطوط السبعة».. مسيرة متواصلة من العمل والطموح نحو الأفضل لوطننا وأجيالنا»

وتابع سموه: «هدفنا أن ترسخ الهوية الإعلامية الجديدة سمعة الإمارات العالمية والتي استثمرنا فيها آلاف فرق العمل عبر 48 عاماً من العمل المتواصل».

وأشار سموه إلى أن «خارطة دولة الإمارات في قلب كل مواطن ومقيم ومحب لهذه البلاد الطيبة، ونقدر جهود الجميع في رفع راية ومجد هذه الخارطة عالمياً». وختم سموه: «نشكر كل من ساهم في تنفيذ وإنجاز هذا المشروع الوطني، وكل من شارك من مختلف أنحاء العالم في التصويت لاختيار الهوية الإعلامية المرئية».

لا شيء مستحيل

وترافق الإعلان عن الهوية الإعلامية المرئية مع اعتماد الشعار المرافق لها «لا شيء مستحيل» باللغة العربية وMake it Happen باللغة الإنجليزية، تجسيداً لثقافة التميّز والريادة والطموح، وتأكيداً على مبدأ اللامستحيل الذي يميز قصة الإمارات ومسيرتها وتفكير قادتها وطبيعة المشاريع التي تطلقها. كما يؤكد الشعار الجديد طموحاتها الجديدة والتي ليس لها حدود ولا يحدها سقف، ولا تقف كلمة المستحيل أمامها. ويؤكد شعار «لا شيء مستحيل» مكانة الإمارات حاضنة للإبداع البشري، ووجهة للكفاءات من جهات الأرض الأربع، وفكرة إنسانية عابرة للثقافات تؤمن بالفرص، وتفتح الباب لتحقيق الآمال والتطلعات والأحلام، وتحتفي بالطاقات والإمكانات اللامحدودة الموجودة في كل إنسان. كما يمكن لهذا الشعار أن يكون شخصياً أو مؤسسياً أو اقتصادياً ليعبر عن الإمكانات العظيمة في كل فرد والطموحات الكبيرة التي لا تعرف حدوداً.

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الخطوط السبعة

ويجسّد تصميم الهوية الإعلامية المرئية الفائز بأكثرية الأصوات وهو «الخطوط السبعة» كل القيم التي أراد مشروع الهوية الوطني وكل القائمين عليه والملهمون الـ49 الذين عملوا فيه تضمينها في تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات وشعارها، وقيم الوحدة والتوحد والتعاون لتشكيل تجربة تنموية غير مسبوقة، وإبراز خارطة الإمارات على خارطة العالم. كما يشير الشعار إلى السبع إمارات والسبعة مؤسسين في خطوط متصاعدة تعبر عن الطموح اللامحدود.

وتصميم «الخطوط السبعة» عبارة عن سبعة خطوط ترسم خريطة الإمارات، أقرب إلى أعمدة شاهقة، ودعائم راسخة، ثابتة في أرضها، في دلالة تشير إلى علو الهمة وارتقاء الحلم وتسارع التنمية. سبعة أعمدة تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديراً للقادة السبعة الذي وحدوا أحلام الشعب تحت راية علم واحد لدولة متحدة، لسان حالهم معاً نستطيع أن نبني.. معاً نستطيع أن نحلم.. معاً نستطيع أن نكون دولة نباهي بها الأمم. هذه الدعامات النابضة بالألوان الوطنية تجسد في ارتقائها وشموخها تطلعات الإمارات، قيادة وشعباً، إلى المستقبل ضمن حراك تنموي لا يتوقف، عنوانه التقدم والتميز والإبداع والابتكار والريادة والطموح الذي لا سقف له. وتبرز الدعامات في الشعار بألوان علم الإمارات الأسود والأخضر والأحمر فيما يشكل الأبيض القلب المشترك الذي يربط أواصر هذه الدعامات.

رسالة

وينقل تصميم الهوية الإعلامية المرئية وشعارها «لا شيء مستحيل» رسالة الإمارات للعالم كقصة نجاح ملهمة وورشة إنجاز مستمرة تحتفي بالإبداع وتمكّن الكفاءات وتصنع المستقبل وتحول التحديات إلى فرص ولا تعترف بالمستحيل.

ثقافة شعب

وتقدم الهوية وشعارها للعالم ثقافة «اللامستحيل» التي تتبناها الإمارات منهج تفكير وثقافة شعب وطموح مجتمع ومنظومة عمل متكاملة، في سعيها المتواصل للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق سعادة الأفراد والمجتمع وتسخير مختلف مقدراتها السياسية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية والقيمية لبناء التجربة الإماراتية الاستثنائية وصناعة هويتها الإعلامية المتميزة كانعكاس لهويتها المتفرِّدة وقصتها الإنسانية الملهمة.