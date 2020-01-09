إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لـ«الشارقة صديقة للطفل»

الشارقة (الاتحاد) أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، هويته المؤسسية الجديدة والتي تتضمن شعاراً بصرياً جديداً، يجسد فلسفة المكتب ورؤيته في تمكين الأطفال واليافعين في الشارقة من مختلف الأعمار والفئات والقدرات والأديان، والجنسيات، وتوفير بيئة صديقة تضمن لهم كامل الرعاية والعناية، ويتمتعون فيها بكل حقوقهم.

وتتضمن هوية المكتب الجديدة تغيير اسمه باللغة الإنجليزية ليعكس الاسم الجديد مهام ومسؤوليات المكتب التي تشمل الأطفال واليافعين على حد سواء.

وتشير الهوية الجديدة، إلى أهمية إشراك كافة الفئات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها في عملية تمكين الأطفال من حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم من دون تمييز أو انتقاص، وتؤكد ضرورة توعية المجتمع بآليات التعامل مع الأطفال بما يضمن النمو النفسي والعقلي السليم للموارد البشرية المؤهلة بالمعرفة والطموح، والقادرة على إحداث فروقات إيجابية جوهرية في المجالات كافة. وقالت الدكتورة حصة الغزال، المدير التنفيذي للمكتب «بإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، يدخل مكتب الشارقة صديقة للطفل مرحلة جديدة».

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