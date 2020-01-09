محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس كوستاريكا تعزيز التعاون

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة كارلوس الفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة.

وجرى خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في ظل حرص القيادتين على دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تناول الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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