عمر بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح المحرمي والشريفي بالعين

العين (وام) حضر سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، العرس الجماعي لأبناء المحرمي والشريفي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة احتفالات هيلي بمدينة العين، الشيخ خليفة بن عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من شيوخ القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

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