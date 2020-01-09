«أوقاف دبي» تسجّل أول وقف بنظام الإشهاد المرئي

دبي (الاتحاد)

سجّلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي أول وقف بنظام الإشهاد المرئي، في سابقة تعد الأولى من نوعها في توظيف البث الحي بالتعاون مع محاكم دبي لتأكيد الوقف، وذلك في إطار حرص المؤسسة على ترسيخ الابتكار في الوقف وتبنّي أحدث التقنيات الذكية التي تسهل المساهمات وتطور العمل الوقفي وتستشرف آفاقه المستقبلية.

وقامت إدارة تنمية الوقف في المؤسسة، وبالتعاون مع إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، بتنفيذ الربط المرئي بين المواطن عبيد غانم عبيد بن شيبان المهيري من منزله وبين القاضي الموجود في مبنى المحكمة، حيث عبّر المهيري للقاضي عبر البث المرئي الحي، وخلافاً لما هو متعارف عليه من حضور الواقف شخصياً أمام القاضي لإنفاذ وقفه، عن رغبته بوقف قطعة أرض وما عليها من بناء على عموم أوجه الخير.

ومما قاله الواقف عبيد المهيري عبر الدائرة التلفزيونية أمام القاضي: «أوقف قطعة أرض وما عليها من بناء على عموم أوجه الخير، على أن تكون نظارة هذا الوقف لي في حياتي، وبعدها تكون نظارة الوقف لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، لتقوم بإدارة الوقف وصرف ريعه على عموم أوجه الخير».

وقال علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر: «نتطلع إلى أن تسهم التطورات التكنولوجية التي نتبناها ونطبقها في مجال الوقف واستخداماته ومصارفه في تسهيل مساهمات الواقفين والواهبين والمتبرعين من أهل الخير والعطاء والبذل وتشجيع المزيد من الأوقاف النوعية التي يعود خيرها على الأفراد والمجتمع».

وأضاف المطوّع: «الابتكار في الوقف لا يقتصر على أنواعه، بل يشمل أيضاً وسائله، وقد نجحنا مؤخراً في إدراج عدد من الخيارات الذكية للمساهمة الوقفية التي توفرها المؤسسة عبر تطبيق (دبي الآن)، والذي يسمح للراغبين بالمساهمة في الوقف من أي مكان وفي أي وقت عبر أجهزتهم الذكية».

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن محاكم دبي حريصة على مواكبة التطور، وذلك بإنشاء قنوات اتصال ذكية تعمل على تقديم خدمات ميسرة للمتعاملين، لتعزيز الوعي حول العوامل الأساسية المؤثرة في بناء ثقافة السعادة وجودة الحياة والآثار الإيجابية في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، للوصول إلى تحقيق رؤية دبي 2021.

وأضاف أن استخدام قنوات الاتصال الذكية سوف يعطي مؤشراً إيجابياً ومحفزاً لمزيداً من العمل والبذل من أجل مواصلة مسيرة التميز والريادة.