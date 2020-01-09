رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية الاتحادية

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2019م بتعيين القاضي خالد حسن محمود أحمد الحوسني رئيس محكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضية خلود سيف مطر الزعابي قاضي ابتدائي «أ» على الفئة الثالثة.

كما نص المرسوم الاتحادي لصاحب السمو رئيس الدولة على تعيين عدد من القضاة رئيس محكمة ابتدائية، وهم: عادل عبد القادر محمد الأمين، ومحجوب مصطفى أبشر إبراهيم، وعمر عبد القادر إبراهيم محمد.

وأدى القضاة الجدد اليمين القانونية أمام معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بحضور المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والمستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور محمد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الابتدائية.

ورحب معالي وزير العدل بالقضاة الجدد، مؤكداً على أهمية دور أعضاء السلطة القضائية ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة، في إطار الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائي.

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