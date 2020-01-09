بلا دليل.. «جريمة» على قناة «أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت قناة «أبوظبي» عرض المسلسل البوليسي «بلا دليل» من الأحد إلى الخميس في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المميزة المدرجة في دورة القناة البرامجية الجديدة لعام 2020.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل، ويحاول الأبطال الوصول إلى القاتل، ما ينتج عنها تشابك الأحداث في عمليات البحث عن الفاعل، حيث تجد عازفة القيثار «حبيبة» نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها «هنا» بأنها شهدت جريمة قتل ارتكبها زوجها «عمر» فتسعى «حبيبة» لمعرفة الحقيقة.

فضائح وأسرار

مع الأحداث يقوم ابن رجل الأعمال «تيمور الهواري» الذي يقوم بتأليف كتاب يضع فيه مذكراته عن كل ما يتعلق بفضائح وأسرار رجال الأعمال والمجتمع المخملي خلال حفل يقيمه والده في الفيلا، حيث يعلن تيمور أمام الحاضرين بأنه انتهى من كتابة مذكراته وأرسلها للنشر ليفضح الجميع، حينها تحدث مشادة كلامية عنيفة بين عمر وتيمور في الحفل بخصوص المذكرات، ثم يختفي تيمور من الحفل ويظهر بعدها في غرفة مظلمة جالساً على كرسي وهو يستمع إلى الموسيقى ليظهر من خلفه ظل على الحائط لشخص يمسك بمسدس يصوبه تجاهه ويطلق عليه رصاصة تصيب رأسه.

السلطة والقوة

ويتناول المسلسل جانباً من أوضاع المعيشة في مصر راصداً مظاهر الفساد والجبروت، وتزاوج السلطة والمال في الوقت ذاته، مما يدفع تيمور أن يقوم بتدوين فضائحهم وأسرارهم.

يأتي عرض المسلسل انسجاماً مع أهداف «أبوظبي للإعلام» الرامية لتوفير محتوى هادف وترفيهي يُلبي أذواق جميع شرائح المجتمع، عبر أعمال درامية عربية مميزة تلقى شعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي.

يشارك في بطولة المسلسل خالد سليم، ودرة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وأنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبى، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.