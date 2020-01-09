«الاتحاد للقطارات دي بي»: نقل 6.5 مليون طن كبريت في 645 رحلة

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت العمليات التشغيلية لشركة «الاتحاد للقطارات دي بي» خلال العام الماضي نقلة نوعية في مجال النقل البري والبنية التحتية، من خلال مواصلة توظيف الابتكار وتوفير حلول النقل الآمنة لشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك».

ونجحت «الاتحاد للقطارات دي بي»، وهي الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، في نقل أكثر من 6.5 مليون طن من الكبريت في 645 رحلة خلال عام 2019، ليصل الحجم الإجمالي لحبيبات الكبريت الذي جرى نقله منذ انطلاق عمليات الشركة إلى نحو 28 مليون طن عبر 2,817 رحلة.

وعلى صعيد الشراكات والموارد، بلغ معدل رضا المتعاملين 98.5 % مع نهاية العام الماضي، خصوصاً مع دقة وسرعة مواعيد القطارات، حيث بلغ معدل الدقة والالتزام بوصولها 96.5 %.

وقال سعيد سالم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للقطارات دي بي»، لـ«الاتحاد»: إن الشركة حققت العديد من الإنجازات البارزة عام 2019 على صعيد توفير حلول النقل الآمنة وفق أعلى معايير السلامة العالمية، وارتفاع كمية حبيبات الكبريت المنقولة عبر قطاراتها، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في حماية البيئة وتمكين الكوادر الإماراتية الوطنية في مجال النقل والبنية التحتية، ما أسهم في دفع مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية. وبشأن برنامج الدبلوم الذي أطلقته شركة «الاتحاد للقطارات» بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أفادت الشركة بأن الدفعة الأولى من الطلاب العشرة المتدربين استكملوا عامهم الثالث والأخير في التدريب العملي سبتمبر الماضي، والذي توفر من خلاله شركة «الاتحاد للقطارات دي بي» أفضل الفرص التدريبية للمنتسبين الإماراتيين من خلال مشاركة الخبرات العملية واتباع أفضل الممارسات العالمية في القطاع، كما انتسب 14 طالباً للدفعة الثانية من البرنامج في 2019 والذي سيستمر حتى 2021. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين الإماراتيين في شركة «الاتحاد للقطارات دي بي» 26 موظفاً إماراتياً، منهم 18 موظفاً يشغلون وظائف تُعنى بالعمليات التشغيلية والتقنية في محطات الشركة الكائنة بالمرفأ «كإدارة الأصول وقسم البنية التحتية وقسم السلامة والأمان».

ومن ضمن الإنجازات المهمّة التي تضاف إلى سجل شركة «الاتحاد للقطارات دي بي» خلال عام 2019، اختيارها كاستشاري تشغيل للمرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وذلك نظراً لخبرتها الواسعة وسجلّها الحافل بالإنجازات التشغيلية وأعمال الصيانة خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي.

وعلى صعيد حماية البيئة، كرّست شركة «الاتحاد للقطارات دي بي» جهودها ومواردها للحرص على الحدّ من الآثار والظواهر السلبية التي قد تؤثر على البيئة، حيث نجحت حلول النقل التي وفّرتها الشركة في تقليص عدد الشاحنات على الطريق بأكثر من 400 ألف شاحنة خلال عام 2019 فقط، مما أسهم في خفض الحجم الإجمالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 44 ألف طن سنوياً. ومع انطلاق عام 2020، جددت شركة «الاتحاد للقطارات دي بي» التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المرسومة، لا سيّما على الصعيد التشغيلي، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتوفير حلول النقل الآمنة والمستدامة، مع التركيز على الاستثمار الدائم لتدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية الوطنية الواعدة وتسريع وتيرة التوطين لقيادة قطاع النقل البري الحيوي في دولة الإمارات. كما تسعى الشركة إلى مواصلة تقييم واستغلال الفرص التي تلوح في الأفق، حرصاً منها على مواكبة التطورات والتقنيات الجديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تقييم المخاطر والتحديات الراهنة والمتوقعة لصياغة الخطط الفعالة، وضمان أعلى مستويات السلامة في الدرجة الأولى.

وأشارت الشركة إلى أنه بفضل البرامج التدريبية تمكنت من تسجيل ما يزيد على 400 ألف ساعة عمل آمنة في عام 2019، إذ لم تطرأ أي إصابات هادرة للوقت خلال العام وحتى منذ انطلاق العمليات، ما يشكل إنجازاً مهماً وبارزاً.

ابتكار نظام عالي الدقة

في إطار التزام شركة «الاتحاد للقطارات دي بي» بأعلى معايير السلامة والأمان عبر عملياتها كافة، حيث قام فريق التخطيط في الشركة بابتكار نظام عالي الدقة لإجراء التحليلات والتنبؤات الجوية من خلال دراسة ومراقبة البيانات لتحديد حركة وسرعة واتجاه الرياح وتأثيرها على المناطق الرملية الأكثر ضعفاً، معتمداً بذلك على جمع المعلومات المهمة من عدة مصادر موثوقة لتحديد الاستراتيجيات وردود الفعل المناسبة وتخصيص الفرق والموارد اللازمة للتعامل مع الحالات الجوية المختلفة والاستجابة لها على أكمل وجه.