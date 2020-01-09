محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، طرح مناقصة لإنشاء محطة توليد كهرباء بتقنية الطاقة الشمسية بنظام المنتج المستقل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات في إمارة أم القيوين، والمتوقع تنفيذها خلال أواخر العام الجاري.

وأكدت أن المطور سيمتلك حصة بنسبة 40 % من المشروع، وتمتلك الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وحكومة أم القيوين الحصة المتبقية بنسبة 60 %، وسوف يتضمن هيكل المشروع ضماناً سيادياً حكومياً.

من جانب آخر، تواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تنفيذ عدة مشاريع حيوية في الإمارة، من ضمنها مشروع أول محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي بنظام المنتج المستقل، بطاقة إجمالية 150 مليون جالون يومياً في منطقة المدفق بأم القيوين، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة مياه تشمل خطوط نقل رئيسة وخطوط توزيع وخزانات مياه، ومحطات ضخ لتغطية المناطق الشمالية كافة.

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