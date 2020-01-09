«التثقيف الصحي بالشارقة» تُعلن عن حزمة من المبادرات

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها عن مبادراتها وبرامجها المتنوعة، التي تعتزم تنظيمها خلال العام الجاري، وتمت صياغتها تماشياً مع شعار «عام الاستعداد للخمسين»، بهدف ترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى كافة أفراد المجتمع، وتحسين الصحة العامة في إمارة الشارقة، وصولاً إلى توفير حياة أفضل تضمن رفاهية وسلامة وسعادة المجتمع، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي أمس، الذي عقد في مقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بحضور إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، ورؤساء الجمعيات الداعمة للصحة، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للإدارة، إلى جانب عدد من المتطوعين والمتطوعات، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام.

ومن أبرز البرامج والمبادرات التي تم استعراضها خلال المؤتمر، استكمال مراحل العمل في برنامج المدارس الصحية، وبرنامج وازن، فضلاً عن الكشف عن العديد من المبادرات والبرامج الخاصة بالجمعيات التي تتمحور حول تعزيز جهود الإمارة على صعيد التوعية والتثقيف وسبل الوقاية من مختلف الأمراض، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية، وممارسة العادات السليمة.

وأكدت إيمان راشد سيف، أن شعار «الاستعداد للخمسين» الذي أعلنته القيادة الرشيدة في مستهل هذا العام كان مرتكزاً للخطة الاستراتيجية لإدارة التثقيف الصحي في العام 2020، وشكل خارطة طريق للمبادرات والبرامج التي ستنفذها الإدارة والجمعيات العاملة تحت مظلتها.