اعتماد سياسة القبول بجامعة الإمارات للعام 2020/‏2021

العين (وام) اعتمد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة سياسة قبول الطلبة في الجامعة للعام الجامعي 2020/‏2021 ووافق على استراتيجية الجامعة المحدثة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى للجامعة أمس بمقر الجامعة في العين على ميزانية الجامعة للعام 2020.

ويضم المجلس في عضويته عيسى عبدالفتاح كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي، وحميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة مبادلة للاستثمار، والدكتور محمد علي الشرياني، والدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الامارات بالإنابة، والدكتورة أسماء أبوبكر المنهالي من كلية العلوم، جامعة الإمارات، والدكتور محمد سليمان الحوقاني من كلية الطب والعلوم الصحية، جامعة الإمارات، والدكتورة شما جمعة الفلاسي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإمارات والدكتور محمد مقداد السويدي من كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الإمارات.

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