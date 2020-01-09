ملتقى «تحدي الأمية» الأول بدبي الشهر المقبل

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تفاصيل وأجندة ملتقى «تحدي الأمية» في دورته الأولى، والذي تنظِّمه المؤسَّسة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تحت شعار «تحديات وحلول» في 24 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسَّسة أمس تزامناً مع اليوم العربي لمحو الأمية في مقرها بدبي، بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

ويهدف الملتقى في دورته الأولى التي ستقام تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو إلى توفير منصة شاملة تجمع الخبراء والمعنيين بمجال محو الأمية من معظم دول العالم، لتبادل الخبرات والتجارب، وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك لتقديم الحلول الفعّالة للقضاء على الأمية في الوطن العربي، إضافة إلى طرح الرؤى الدولية المعاصرة في تعليم الكبار. كما سيسلط الضوء على تجارب الأفراد والمؤسَّسات الملهمة في مجال محو الأمية، وإبراز إسهاماتهم العلمية في مواجهة الأمية التي تعاني منها الدول العربية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكَّد جمال بن حويرب أنَّ تحدي الأمية مبادرة رائدة تضاف إلى سجل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الرامية إلى نقل العلم وترسيخ المعرفة بمفهومها الشامل في جذور المجتمعات في الإمارات والوطن العربي والعالم.

وقال: «يسعدنا أن نعلن اليوم عن تفاصيل وأهداف النسخة الأولى من ملتقى تحدي الأمية الذي جاء ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المؤسَّسة . حيث ارتأينا ضرورة توسيع مشروع تحدي الأمية من جائزة تقدُّم للرائدين ، ليكون ملتقى يوفِّر منصة معرفية تجمع قادة الفكر والخبراء لتبادل الرؤى واستعراض التجارب والحلول».