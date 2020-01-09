سلطان بن مجرن: «الهوية» تبعث على الفخر والاعتزاز

دبي(الاتحاد)
قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يحق لكل مواطن ومقيم على الأرض الطيبة لدولتنا العزيزة أن يشعر بالفخر والاعتزاز عند إمعان النظر بالهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهذه الهوية تخاطب أولاً الإنسان الذي يعيش فيها، وتقوم على إرث إنساني من الخير، وهو ما انعكس بجلاء من خلال فتح المجال أمام العالم بأسره لمشاركتنا في اختيار هويتنا.
وأضاف: «ستظل هذه الهوية تذكرنا بالمعاني التي قام عليها الاتحاد، وستتناقل عبر الأجيال المقبلة للمحافظة على هذه القيم في مختلف محطات حياتهم الشخصية، ليرسخوا جهودهم من أجل رفعة الوطن، وإكسابه القوة والمنعة على الدخول في المنافسة مع الدول الأخرى، وستكون مواكبة لنجاحات وإنجازات سيسطرها أبناؤنا في كافة المجالات».
واستطرد قائلا: «ليس هذه فحسب، بل إننا نرى في هذه الهوية دعوة للإبداع لمواصلة الطموح، من أجل ترسيخ أسس الاتحاد، ما يدفعنا إلى إثراء خططنا ومشاريعنا للتماهي مع معطياتها الواضحة، حتى تبقى الإمارات محط أنظار العالم واهتمامه، من خلال إسهاماتها القوية بالحضارة الإنسانية».
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