شركات متخصصة لتركيب رافعات الأبراج

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات والمهندسين والاستشاريين وجميع العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال سلامة رافعات الأبراج بمشاريع البناء والإنشاء، بما يتماشى مع الإطار العام لنظام السلامة والصحة المهنية لإمارة أبوظبي، لتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة العاملين في المواقع وأفراد‏ المجتمع وممتلكاتهم ضمن مناطق الأعمال، والحفاظ على البنية التحتية والمظهر الحضاري الذي تتمتع به الإمارة ومدنها بمناطقها كافة.

وحددت البلدية متطلبات رخص الرافعات البرجية في الموقع، وأوصت بضرورة تركيبها من قبل شركات متخصصة، بحيث يتم مراقبة عملها في المواقع الإنشائية بوساطة بلدية مدينة أبوظبي للتحقق من تطبيق متطلبات البلدية لإصدار رخص تركيب الرافعات البرجية في مشاريع البناء والإنشاء، والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك الالتزام بتطبيق دليل الممارسة الصادر من مركز أبوظبي للصحة العامة (الأوشاد).

ويتحمل الاستشاريون المشرفون والمقاولون وشركات التفتيش من طرف ثالث وشركات الصيانة من طرف ثالث المسؤولية الكاملة عن ضمان أن تكون الرافعات متكاملة أو بحالة آمنة أثناء التركيب والتشغيل والتفكيك.

ودعت البلدية إلى وجوب إجراء الصيانة الدورية للرافعات البرجية من طرف ثالث حسب توصيات الصانع لكافة الرافعات، والفحص الدوري الفني للرافعات وأدواتها بوساطة طرف ثالث بصورة دورية، والتأكد من كفاءة مشغلي وموجهي الرافعات، وخضوعهم للتدريب من طرف ثالث بصورة دورية.

وأكدت أن فحص جميع الرافعات يجب أن يكون من قبل شركة طرف ثالث معتمدة كل 12 شهراً،

كما يجب فحص أدوات الرفع كل 6 أشهر، وإجراء الفحص اليومي والأسبوعي من قبل شخص ذي كفاءة، وأن يخضع مشغلو وموجهو الرافعات لتدريب من قبل طرف ثالث كل 12 شهراً، والتدريب الداخلي لتجديد المعلومات كل شهر، كما يجب أن تفحص الرافعات القديمة للتأكد من أنها في حالة آمنة، خصوصاً الرافعات التي عمرها من 15 سنة وأكثر.

كما يجب أن يكون الأشخاص الذين يقومون بتركيب الرافعات البرجية وإعادة تشكيلها وتفكيكها مدربين من قبل شركة تدريب من طرف ثالث، على ألا يتصادم تركيبها مع أي رافعة أخرى أو منشأة في الموقع في أي وضع، سواء التشغيلية وغير التشغيلية، وكذلك تحديد عمر افتراضي للرافعات البرجية لا يزيد على 25 سنة كحد أقصى.