فرصة لسقوط الأمطار على مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

سجلت صباح أمس أقل درجة حرارة على الدولة، والتي بلغت 2.7 درجة مئوية في ركنة، وذلك عند الساعة 06:15 صباحاً، كما تشهد الدولة حالة عدم استقرار جوي، بدءاً من اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، إلى غائم مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة، وسرعتها من 25 إلى 30 تصل إلى 45 كم/‏‏س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويصل ارتفاع الموج في العمق إلى 7 أقدام في الخليج العربي وبحر عمان، حيث تشهد الدولة امتداد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس غدٍ غائماً بوجه عام، مع سقوط الأمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية غرباً ليلاً، معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً، حيث تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 35 إلى 40 تصل إلى 55 كم/‏‏س مع السحب، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام في العمق.

وأعد المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن الأحوال الجوية على الدولة، بدءاً من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل، أشار خلاله إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب مصحوبا بكتلة هوائية باردة يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يؤدي إلى تكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة، مع فرصة للبرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق.