الامارات | بلدية أبوظبي تحدد متطلبات رخص «الرافعات البرجية»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تحدد متطلبات رخص «الرافعات البرجية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلدية أبوظبي متطلبات رخص الرافعات البرجية في المواقع الإنشائية، موصية بضرورة أن تتولى تركيبها شركات متخصصة، وأن تلتزم بتطبيق دليل الممارسة الصادر من مركز أبوظبي للصحة العامة (أوشاد).

ووفقاً لمتطلبات البلدية، يتحمّل الاستشاريون المشرفون والمقاولون وشركات التفتيش، وشركات الصيانة، المسؤولية الكاملة عن ضمان أن تكون الرافعات متكاملة وآمنة، أثناء التركيب والتشغيل والتفكيك.

وأكدت البلدية وجوب إجراء الصيانة الدورية للرافعات البرجية حسب توصيات الصانع للرافعات، والفحص الدوري الفني للرافعات وأدواتها بصورة دورية، والتأكد من كفاءة مشغلي وموجهي الرافعات وخضوعهم للتدريب بصورة دورية.

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كما أكدت أن فحص الرافعات يجب أن يكون من قبل شركة (طرف ثالث) معتمدة كل 12 شهراً.

كما يجب فحص أدوات الرفع كل ستة أشهر، وإجراء الفحص اليومي والأسبوعي من قبل شخص ذي كفاءة، وأن يخضع مشغلو وموجهو الرافعات لتدريب من قبل (طرف ثالث) كل 12 شهراً، والتدريب الداخلي لتجديد المعلومات كل شهر. ويجب أن تفحص الرافعات القديمة بتقنية NDT للتأكد من أنها في حالة آمنة، خصوصاً الرافعات التي يبلغ عمرها 15 سنة وأكثر.

كما يجب أن يكون الأشخاص الذين يركبون الرافعات البرجية وإعادة تشكيلها وتفكيكها مدربين من شركة تدريب (طرف ثالث).