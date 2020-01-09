الامارات | السجن 6 أشهر لعصابة «الجوائز الوهمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 أشهر لعصابة «الجوائز الوهمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، بمعاقبة عصابة مكونة من أربعة آسيويين بالسجن ستة أشهر والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، بعدما تخصصوا في خداع ضحاياهم بالفوز بجوائز مالية وهمية بهدف سرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية والاستيلاء على أموالهم.

وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة، بأن المتهمين اشتركوا مع شخص مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على الاستيلاء على 12 ألفاً و199 درهماً من أموال آسيوي، والإيقاع به وإيهامه بأنهم من هيئة اتحادية وأنهم بحاجة إلى تحديث بياناته، وطلبوا منه رقم بطاقة الهوية ورقم البطاقة البنكية والرقم السري، وتابعت النيابة العامة أن المجني عليه وقع ضحية لخداع أفراد العصابة بعد أن استولوا على أمواله.

وأضافت أن المتهمين دخلوا على نظام المعلومات بأحد البنوك وقاموا بإدخال بيانات الضحية، وأجروا عملية تحويل الأموال من حسابه إلى حساب مصرفي آخر، كما انتحلوا صفة موظف حكومي، واستخدموا خدمات الاتصالات في أغراض الاحتيال وبيانات بنكية بطريقة غير قانونية.

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وأنكر جميع المتهمين الاتهامات المسندة إليهم، وأفاد المتهم الأول بأنه كان خارج الدولة عندما تمت الواقعة، وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم الأول -هو زعيم العصابة ويلقب بـ«الملك عابد»- تولى ترتيب أعمال وتحركات أفراد العصابة، حيث وجه المتهمين بالتواصل مع الضحايا من رقم آسيوي خارج الدولة وآخر إماراتي من داخل الدولة، وإيهامهم بأنهم يعملون في هيئة اتحادية وأنهم بحاجة لتحديث بياناتهم حتى لا يتم غلق حساباتهم البنكية.

وأوضحت أوراق القضية أن زعيم العصابة منح المتهمين بطاقات بنكية حتى يتمكنوا من تحويل الأموال من حسابات الضحايا إلى حساباتهم وحسابه المصرفي، على أن يعطي كلاً منهم مبالغ مالية تراوح ما بين 3000 و4000 درهم مقابل كل عملية احتيال.

وأضافت أنه تم كشف العصابة من قبل شرطة رأس الخيمة، بعدما تتبعت عمليات التحويل البنكي التي تمت من حساب المجني عليه، وتوصلت إلى وجود عصابة مختصصة في سرقة بيانات عملاء البنوك من أجل الاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بالفوز بجوائز مالية، وأن عليهم تحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية من أجل الحصول على الأموال، وتم إعداد كمين لأفراد العصابة وضبطهم.