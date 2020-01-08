الهيئة العامة للطيران المدني تصدر تعليمات للناقلات الوطنية في ضوء الأوضاع الراهنة بالمنطقة

أصدرت الهيئة العامة للطيران تعليماتها إلى شركات الطيران الوطنية متضمنة توصيات بتقييم المخاطر في المناطق ‏التي قد تعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر وذلك نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. وأكد الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها مستمرة في تقييم ومراقبة الوضع وستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه.

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