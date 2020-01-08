حكومة دبي تنفي شائعات بشأن تهديدات موجهة للإمارة

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله من شائعات حول مزاعم بتهديدات موجهه لإمارة دبي.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "المكتب الإعلامي لحكومة دبي يؤكد أن ما تم تداوله من شائعات حول مزاعم بتهديدات موجهه لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات".