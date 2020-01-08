نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله من شائعات حول مزاعم بتهديدات موجهه لإمارة دبي.
وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "المكتب الإعلامي لحكومة دبي يؤكد أن ما تم تداوله من شائعات حول مزاعم بتهديدات موجهه لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة دبي تنفي شائعات بشأن تهديدات موجهة للإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.