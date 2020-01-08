الامارات | مرسوم لرئيس الدولة بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم لرئيس الدولة بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2019م بتعيين القاضي خالد حسن محمود أحمد الحوسني رئيس محكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضية خلود سيف مطر الزعابي قاضي ابتدائي "أ" على الفئة الثالثة.

كما نص المرسوم الاتحادي لصاحب السمو رئيس الدولة علي تعيين عدد من القضاة رئيس محكمة ابتدائية، وهم عادل عبد القادر محمد الأمين، ومحجوب مصطفي أبشر إبراهيم، وعمر عبد القادر إبراهيم محمد.

وقد أدي القضاة الجدد اليمين القانونية أمام وزير العدل سلطان سعيد البادي ، بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار محمد حمد البادي، والنائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، و القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المستشار سلطان راشد المطروشي، و مدير دائرة التفتيش القضائي المستشار جاسم سيف بوعصيبه، و رئيس محكمة الشارقة الابتدائية القاضي الدكتور محمد الكعبي.

وقد رحب وزير العدل بالقضاة الجدد مؤكدا على أهمية دور أعضاء السلطة القضائية ومسئولياتهم في تحقيق العدالة، في إطار الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائي.