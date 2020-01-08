الامارات | اغلاق شارع أم سقيم بعد تقاطع الخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق شارع أم سقيم بعد تقاطع الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق ولمواصلات في دبي عن اغلاق شارع أم سقيم بعد تقاطع شارع الخيل وذلك لفترة مؤقته لم تشر الى مدتها.

وقالت الهيئة إنه تم إغلاق الشارع بعد تقاطع شارع الخيل بالاتجاه شرقاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وتحويل الحركة المرورية باتجاه الطرق البديلة نحو شارع الخيل وشارع حصة.

وكانت الهيئة قد افتتحت في العام 2013 التقاطع الذي يربط شارعي حصة والخيل ومنطقة البرشاء مع شارع الشيخ محمد بن زايد. ويخدم التقاطع الحركة المرورية من وإلى منطقة البرشاء عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، ويوفر حركة مرورية حرة في الاتجاهات كافة، إضافة إلى المناطق المحيطة بالتقاطع، الخاضعة للتطوير.

Advertisements

وشملت مشروعات تطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد بطول قرابة ‬10 كيلومترات، من 3 مسارات إلى 6 مسارات في كل اتجاه. وتضمنت إنشاء تقاطع مجسر بدل التقاطع السطحي الحالي مع شارع البرشاء، لخدمة مناطق التطوير الجديدة بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وإنشاء وصلة مجسرة تمرّ فوق دوار الحوض، مكونة من 5 مسارات تربط بين شارع اليلايس القادم من جبل علي وشارع الشيخ محمد بن زايد، منها 3 مسارات باتجاه دبي، ومساران باتجاه أبو ظبي، بطول إجمالي يبلغ قرابة 2.5 كيلومتر.