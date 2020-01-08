الامارات | أمطار مصحوبة ببرق ورعد من الخميس إلى السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مصحوبة ببرق ورعد من الخميس إلى السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة وجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب مصحوباً بكتلة هوائية باردة، يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، ما يؤدي إلى تكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة، والتي يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة، مع فرصة للبرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق، تبدأ غداً وتستمر حتى السبت.

وأشار المركز إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستبدأ من بعد ظهر غد الخميس على المناطق الغربية وبعض المناطق الجبلية الشرقية والبحر، ثم تمتد وتشتد تدريجياً على أغلب مناطق الدولة، يومي الجمعة والسبت، على أن تقل السحب تدريجياً من مساء السبت، كما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصاً على المرتفعات الجبلية مع احتمال وجود مياه متجمدة.

وذكر أنه في يومي الأحد والإثنين المقبلين ستخف حدة الحالة الجوية بوجه عام ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئي على بعض المناطق، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، واعتباراً من ليل يوم الجمعة تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.