- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أول متحف لصور السيلفي في دبي
تم افتتاح مساحة جديدة تضم 15 غرفة منبثقة مملوءة بخلفيات ودعائم نابضة بالحياة في موتور سيتي بدبي، وأطلق عليها “مملكة سيلفي” وهي أول متحف سيلفي مخصص على الإطلاق.
ويقدم المتحف مجموعة متنوعة من الخلفيات لالتقاط صور سيلفي تذكارية مدهشة، يمكن استخدامها لإبهار متابعيك على إنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
وقالت رانيا نافا مؤسسة هذا المفهوم “تساهم مملكة السيلفي في بث روح الإمارات، وتوفر مساحة اجتماعية تفاعلية صديقة للصور، وتعزز الفن والإبداع وتقدم مكاناً لضيوفنا للتعبير عن أنفسهم بحرية والاستمتاع أثناء القيام بذلك. نريد أن يكون الجميع جزءًا من هذه التجربة الترفيهية وأن يخلقوا بعض الذكريات الرائعة “.
ويقدم المتحف الآن تذاكر بأسعار خاصة (55 درهم للساعة للشخص الواحد) حتى نهاية فبراير، في حين يمكن للأطفال بين سن 3 إلى 12 عاماً الدخول مقابل 45 درهماً، أما الراغبين بالتقاط صور احترافية، يمكنهم استئجار مصور خاص مقابل 750 درهم في الساعة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
The Selfie Kingdom، من 11 صباحًا إلى 8 مساءً، من الأحد إلى السبت، دايتونا هاوس، مكتب 101، موتور سيتي، دبي، www.theselfiekingdom.com
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| أول متحف لصور السيلفي في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.