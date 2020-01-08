كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أول متحف لصور السيلفي في دبي

تم افتتاح مساحة جديدة تضم 15 غرفة منبثقة مملوءة بخلفيات ودعائم نابضة بالحياة في موتور سيتي بدبي، وأطلق عليها “مملكة سيلفي” وهي أول متحف سيلفي مخصص على الإطلاق.

ويقدم المتحف مجموعة متنوعة من الخلفيات لالتقاط صور سيلفي تذكارية مدهشة، يمكن استخدامها لإبهار متابعيك على إنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقالت رانيا نافا مؤسسة هذا المفهوم “تساهم مملكة السيلفي في بث روح الإمارات، وتوفر مساحة اجتماعية تفاعلية صديقة للصور، وتعزز الفن والإبداع وتقدم مكاناً لضيوفنا للتعبير عن أنفسهم بحرية والاستمتاع أثناء القيام بذلك. نريد أن يكون الجميع جزءًا من هذه التجربة الترفيهية وأن يخلقوا بعض الذكريات الرائعة “.

ويقدم المتحف الآن تذاكر بأسعار خاصة (55 درهم للساعة للشخص الواحد) حتى نهاية فبراير، في حين يمكن للأطفال بين سن 3 إلى 12 عاماً الدخول مقابل 45 درهماً، أما الراغبين بالتقاط صور احترافية، يمكنهم استئجار مصور خاص مقابل 750 درهم في الساعة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

The Selfie Kingdom، من 11 صباحًا إلى 8 مساءً، من الأحد إلى السبت، دايتونا هاوس، مكتب 101، موتور سيتي، دبي، www.theselfiekingdom.com

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