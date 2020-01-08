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بالصور| أسطول من سيارات لامبورغيني هوراكان إيفو في أبو ظبي
تجمع الحشود خارج فندق دبليو في حلبة مرسى ياس في أبو ظبي لمشاهدة مجموعة من سيارات لامبورغيني هوراكان إيفو الفاخرة التي اصطفت أمامه.
ونظم طاقم دعاية لامبورغيني في دولة الإمارات هذا الحدث، لعرض قدرات هوراكان كسيارة طريق ومضمار. وكانت هذه السيارات تستعد لجولة عبر شوارع أبوظبي، قبل أن تتجه إلى حلبة الفورمولا 1 بالعاصمة.
وأوضحت الجولة الأولي عبر المدينة أن بالإمكان بالفعل استخدام سيارة من هذا النوع في بيئة حضرية، ولكنها لا تخلو من المشكلات، فمقدمة السيارت على مقربة من الأرض، وعلى الرغم من بالإمكان رفعها بضع ملليمترات عن طريق لوحة التحكم داخل المقصورة، إلا أن عليك أن تتحرك بسرعة منخفضة للغاية على المطبات، فلا أحد يريد أن يكون أول شخص يتلف سيارة تبلغ قيمتها مليون درهم.
وبغض النظر عن ذلك، فإن أداء هوراكان كان جيداً في السرعات المنخفضة، ولكن عليك الحذر الشديد إذا كنت تخطط لقيادة السيارة بسرعات أعلى.
لدى هوراكان شيء يسمى LDVI ، وما يفعله هذا هو التعرف على مهارات السائق الفردية (أو عدم وجودها) والتصرف وفقا لذلك.
وأظهر المسار الرئيسي المستقيم في حلبة مرسى ياس إمكانية استغلال قدرة هوراكان بالكامل للنطلاق من 0-100 كم / الساعة في 2.9 ثانية.
وعلى الرغم من أن هذه السيارة ليست من بين الأكثر مبيعاً من سيارات لامبورغيني، إلا أنها لا تزال منتجاً مبتكراً سيجعل أي شخص يقودها يبدو ماهراً في القيادة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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