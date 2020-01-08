كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ينظر البريطانيون في دبي إلى مزاعم الصحف البريطانية؟

حذرت العديد من الصحف البريطانية الرعايا البريطانيين بضرورة مغادرة الإمارات على الفور، وسط مزاعم بأن البلاد لم تعد آمنة، على إثر التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت هذه التحذيرات في عناوين الصحف البريطانية الرئيسية، على إثر تصريح للبروفيسور الإيراني سيد محمد ماراندي من جامعة طهران، الذي قال لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: “إذا كنت مواطنًا غربيًا فسأغادر الإمارات على الفور. لن ينتقم القادة الإيرانيون فحسب، بل سينتقم العراقيون أيضًا”.

وأضاف: “لقد قتل الأمريكيون أبطال الحرب العراقيين، وكان أحد القتلى من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية. لم يعد الموقف الأمريكي في العراق مستدامًا وأعتقد أن المنطقة بأكملها تشكل تهديداً الآن”.

كذب وتضليل

لكن المواطنين البريطانيين المقيمين في الإمارات لهم رأي آخر، حيث أكدوا على أن البلاد ماتزال آمنة كما عهدوها في السابق، وكل ما أثير في الصحافة مؤخراً لا أساس له من الصحة، بحسب صحيفة غلف نيوز التي نشرت آراء بعض البريطانيين المقيمين في دبي.

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راي أديسون، محرر النشرة ومقدم أخبار الإمارات في غلف نيوز يقول “بصفتي شخصًا عاش وعمل وأنشأ عائلة في الإمارات على مدار السنوات العشر الماضية، شعرت دائمًا بالأمان التام. قصص الصحف البريطانية، والتي تعتمد على مصدر واحد، تنشر الخوف غير الضروري ولا تمثل الواقع “.

توم أوركهارت – مضيف برنامج “The Agenda on Dubai Eye 103.8” يقول “بعد أن أمضيت هنا قرابة عقدين من الزمن، يمكنني أن أقول بثقة إن هذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها التوترات الإقليمية إلى تبعات سلبية في أماكن أخرى. هذا لا يعني للحظة أنني وقعت فريسة للأخبار الكاذبة، لدينا جميعًا إمكانية الوصول إلى مصادر وسائل الإعلام العالمية هنا، ويمكننا جميعًا أن نحكم عقولنا. ومع ذلك، وعلى مدى 15 عامًا من عملي مع Dubai Eye وغيرها من المنصات الإعلامية في المدينة أوضح عدد كبير من الوافدين أن أهم سبب لاختيار الإمارات للعيش فيها هو الشعور بالأمان والانتماء بغض النظر عن جنسيتهم “.

نيل بيتش، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Virtuzone قال “لقد عشت في دبي على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية وجئت بعد حرب الخليج مباشرة. ونحن البريطانيين نعرف أن الصحافة في المملكة المتحدة تحب الأخبار المثيرة لأنها تحتاج إلى بيع نسخها. واحدة من عجائب دبي هي تعدد الثقافات. نشعر بالأمان الشديد ودولة الإمارات كانت حريصة دائمًا على أن تكون محايدة. كان هذا هو الحال على مدى السنوات الستين الماضية وسيستمر ذلك دائمًا. أشعر بأمان أكبر في دبي من باريس ومن وجهة نظر العمل، ليس هناك وقت أفضل للمجيء إلى هنا، مع تخصيص دولة الإمارات المزيد من الأموال للتأكد من أن 25 مليون شخص سيزورون البلاد في عام 2020”.

هاري تيريجنينج، وكيل عقارات في دبي يقول “من الواضح أن الموقف خطير للغاية ونحن جميعًا نراقب التطور بعناية. ولكن في الوقت الحالي، نشعر في الإمارات بالأمان الشديد ولا نتوقع أن يتغير هذا الوضع، حتى كمواطنين بريطانيين. تزودنا دولة الإمارات بمكان آمن، وبقدر علمنا فالإمارات ليست متورطة في هذا النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. نحن لسنا قلقين على الإطلاق”.

جون مارتن سانت فاليري، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأعمال البريطانية في دبي يقول “إنه عمل كالمعتاد لمجموعة British Business Group. نعم، نحن على دراية بحالة عدم اليقين في المنطقة، ونحن حساسون للمخاوف، لكن عام 2020 هو عام التركيز الحقيقي على الأعمال البريطانية لأننا أمام معرض اكسبو 2020 والفرص التي يقدمها كمرحلة عالمية لعرض التميز في المملكة المتحدة. تدعم BBG الشركات البريطانية هنا في دبي وأيضًا أولئك الذين يبحثون عن دخول المنطقة من المملكة المتحدة. قرب نهاية العام الماضي، شهدنا موجة من الحماس وحجم كبير من الاتصال من شبكة غرفة التجارة البريطانية وخططنا لنشاطنا في عام 2020 لدعم هذا الاهتمام المنتعش في المنطقة لأننا نعتقد أن دبي سوق نشط وديناميكي لأصحاب الأعمال لتزدهر أعمالهم”.