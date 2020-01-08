الامارات | شرطة الشارقة توضح حقيقة وجود عصابة "كبار السن" بالذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة توضح حقيقة وجود عصابة "كبار السن" بالذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة الشارقة ‏تعقيبا على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عصابة تقوم بالاحتيال على كبار السن بمنطقة الذيد، أنها لم تتلق أي بلاغ أو شكوى في أي من مراكز الشرطة التابعة لإدارة شرطة المنطقة الوسطى، يفيد بتعرض أحد أفراد المجتمع لمثل هذه الأفعال التي تمت الإشارة إليها.

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وحذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع من الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات التي قد تثير البلبلة واللغط، وتخلق جوا من عدم الأمن والاستقرار الاجتماعي، وفي الوقت نفسه تدعو الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية فقط.

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