الامارات | «الإمارات اليوم» الأكثر قراءة محلياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتلت «الإمارات اليوم» صدارة المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية في الدولة من حيث عدد الزوّار، العام الماضي، حسب تقرير شركة «نراتيف» المتخصصة في مجال قياس توجهات الجمهور بالشرق الأوسط.

وحلّ الموقع الإلكتروني للصحيفة في المركز الأول بعدد زوّار بلغ 12 مليوناً من داخل الدولة، بمعدل 85 ألف زيارة يومياً، بينما وصل عدد القراءات من داخل الدولة وخارجها على مدار عام 2019 إلى 114 مليوناً.

وقالت مديرة تحرير الموقع الإلكتروني لـ«الإمارات اليوم»، نورة الرئيسي، إن نتائج تقرير شركة «نراتيف»، التي أظهرت تصدّر الصحيفة المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية في عدد الزوّار من داخل الدولة، جاءت لتواكب الخطة التي وضعتها إدارة الصحيفة للعام الماضي، والتي برزت أولى ثمارها في التقرير نصف السنوي للشركة ذاتها، الصادر في نهاية شهر يونيو 2019، وأظهر تصدّر «الإمارات اليوم»، بإجمالي عدد قرّاء بلغ ستة ملايين.