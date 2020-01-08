الامارات | خريجات مواطنات يعملن في مسالخ أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خريجات مواطنات يعملن في مسالخ أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية مدينة أبوظبي تدريب عدد من خريجات جامعة الإمارات (تخصص الطب البيطري) المواطنات، على المهام الفنية التخصصية في مجال فحص اللحوم داخل مسالخ البلدية، ودخلت المواطنات هذا المجال ليؤكدن قدرة ابنة الإمارات على أداء كل المهام التخصصية والاحترافية.

وتعمل البلدية على استقطاب الكفاءات المواطنة في العديد من المجالات المهنية والفنية المتخصصة، وألحقت عدداً من الطبيبات البيطريات المواطنات المتخرجات في جامعة الإمارات «كلية الطب البيطري» بمساق تدريبي، بهدف دمجهن في سوق العمل، وبدأت بتدريبهن على المهام الفنية التخصصية في مجال فحص اللحوم داخل مسالخ البلدية، وإجراءات الفحص البيطري للمواشي الحية قبل الذبح، والفحص الفني المتخصص بعد ذبح المواشي.

وأفادت البلدية بأنها تهدف إلى جذب الكفاءات الوطنية في كل المجالات الفنية التخصصية، بهدف تجسيد سياسة توطين المجالات التخصصية، وتشجع (كغيرها من الجهات الحكومية كافة) الكوادر الفنية المتخصصة للالتحاق في مجال العمل الفني التخصصي، والخوض في تفاصيل العمل الفني، للنهوض بالعمل المتخصص لدعم سوق العمل الوطني بكوادر وسواعد أبناء الوطن.