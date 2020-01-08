الامارات | «الشارقة للتعليم» يطلق «نجوم الأعمال» على كورنيش خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم» يطلق «نجوم الأعمال» على كورنيش خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، مشروع «نجوم الأعمال»، ضمن برنامج مهارات خلال الأسبوع الماضي، على كورنيش مدينة خورفكان.

وتهدف المبادرة التي شملت 10 مشروعات تهدف إلى تنمية كفاءات الطلبة في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع ريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة تجربة العمل الخاص بشكل عملي. وشارك فيها طلبة من المدارس الحكومية والخاصة من المراحل العلمية من الصف الخامس إلى الـ12، إضافة إلى طلبة الكليات والجامعات.

وقال أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، محمد الملا، إن الهدف من تنفيذ نسخة ثانية للمشروع في خورفكان يأتي وفق تطلعات المجلس، وحرصه على تعميم رقعة الاستفادة على الطلبة، الذين يقطنون مدينة خورفكان وما حولها، مشيراً إلى أهمية البرامج والمشروعات اللاصفية التي تصقل مهارات الطلبة، معتبراً المبادرة وسيلة لتبصير الطلبة المستهدفين بماهية الأعمال كمفهوم وممارسة، وتطوير ثقافة العمل، لتمكينهم من تعزيز قدراتهم العملية من أجل الدخول إلى عالم الأعمال الريادية.

وأفاد مدير مؤسسة «رُوّاد»، حمد المحمود، بأن مبادرة «نجوم الأعمال» تؤكد نجاحها عاماً تلو عام، ما انعكس على المستوى النوعي والكمي للمشاركات فيها، مشيراً إلى أن إطلاق النسخة الأولى من المبادرة في خورفكان سيسهم في زيادة إقبال الطلبة للمشاركة فيها بمشروعاتهم الريادية الصغيرة، بحكم قرب موقع الحدث من مناطق سكنهم ومدارسهم وجامعاتهم، كما يتيح الفرصة لذوي الطلبة للوجود مع أبنائهم، وتشجيعهم وتحفيزهم، وبالتالي إشراك أكبر عدد ممكن من الطلبة والمشروعات في هذه المبادرة.

وأكد المحمود حرص اللجنة المنظمة لهذه المبادرة المجتمعية المتميزة على ضمان أعلى درجات الجودة في التنظيم، ودقة التحكيم، وتطوير معايير المنافسة نحو الأفضل، باعتبار المبادرة الأهم للطلبة في الشارقة في مجال ريادة الأعمال، موضحاً أن المبادرة ما كان لها أن تحقق نقلتها النوعية على صعيد الطلبة أو المشروعات المشاركة لولا الاهتمام المتزايد من حكومة الشارقة، ودعم أهداف «رُوّاد» في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع، لاسيما الشباب، وتبني المبادرات المجتمعية النوعية، بالشراكة الفاعلة مع مجلس الشارقة للتعليم.

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تنمية مهارات روّاد الأعمال

تسهم مبادرة «نجوم الأعمال» في إعداد وتحفيز النشء من روّاد الأعمال وتنمية مهاراتهم في مجال إدارة الأعمال، وتعريف الطلبة بعالم التجارة وخوض تجربة الاستثمار المالي، من خلال مشروعات بسيطة، إضافة إلى توجيه الطلبة وتنمية قدراتهم الاستثمارية ومهاراتهم الابتكارية في المشروعات المستقبلية.

وجرى تصميم منصّات بيع خاصة بالطلبة «نجوم الأعمال»، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للإسهام في إنجاح مشروعاتهم، حيث سبق وأن تم تدريب وتأهيل الطلبة المشاركين، من خلال ورشة تدريبية لهم وذويهم تمحورت حول الاستثمار والابتكار في قطاع ريادة الأعمال.

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مشروعات شاركات في «نجوم الأعمال» على كورنيش خورفكان.