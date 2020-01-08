الامارات | 7 سنوات سجناً لـ 6 آسيويين قتلوا إفريقياً في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات سجناً لـ 6 آسيويين قتلوا إفريقياً في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة الجنايات في الشارقة على ستة أشخاص آسيويين بالسجن سبع سنوات، وإلزامهم بالدية الشرعية 200 ألف درهم لذوي المجني عليه، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء عقوبتهم، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بالاشتراك في قتل شخص إفريقي، بسبب خلاف على بيع الخمور بإحدى المناطق الصناعية.

وكانت المحكمة استمعت، خلال الجلسات الماضية، إلى أقوال الشهود في القضية، إذ أكد الشاهد الأول الذي يعمل في تحريات شرطة الشارقة، أن بلاغاً ورد إليهم من مركز شرطة الصجعة بوجود جثة شخص مجهول في المنطقة الصناعية، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى موقع الحادث، وجاء إليهم في الوقت نفسه بلاغ آخر، يفيد بوجود شخص آسيوي في المستشفى متعرضاً لإصابات في قدمه.

وتابع «عند الوصول إلى موقع الحادث، تبين أن الشخص المقتول إفريقي، وتم استدعاء مسرح الجريمة، وأخذ البصمات، واتضح وجود رابط بين الشخص المصاب في المستشفى والمغدور، وبالتحري والتحقيق مع المصاب أبلغ عن بقية المتهمين، الذين قاموا بالاعتداء على القتيل بأسطوانات حديدية ما أدى إلى لموته، وتم ضبط المتورطين في الجريمة، التي تبين أنها بسبب خلاف على بيع الخمور».

وقال الشاهد الثاني، الذي يعمل في شرطة الشارقة، إن الفرق الأمنية وجدت داخل مركبة المتهمين حلقة أذن، وعليها آثار دماء، وبعد الفحوص تبين أنها تعود إلى المجني عليه، إضافة إلى أنهم وجدوا في المركبة الأسطوانات الحديدية التي استخدموها في الجريمة.