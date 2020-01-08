الامارات | مطالب بتقليص إجازات الطلاب لإنهاء الدراسة في يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتقليص إجازات الطلاب لإنهاء الدراسة في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد ذوو طلبة المسؤولين بتقليص إجازات الفصلين الأول والثاني الدراسيين، بحيث ينتهي العام الدراسي مطلع شهر يونيو، ولا يمتد إلى شهر يوليو، بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس الصيفي.

في المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على أن تتماشى الإجازات المدرسية مع أعلى المعايير العالمية، لضمان استمرارية المهارات التعليمية المكتسبة لدى الطلبة.

وتفصيلاً، قال والد أحد الطلاب، عبدالحميد السيد: إن «إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول مبالغ فيها، إذ إنها أربعة أسابيع، وتكون في أجواء مناسبة للدراسة وتنمية مهارات الطلبة، لأنهم يكونون خلالها أكثر تركيزاً من الدراسة خلال شهور الصيف، ولذلك من الأفضل ألا تزيد مدتها على أسبوعين حتى تنتهي الدراسة قبل أسبوعين من الموعد المحدد، ليكون في 18 يونيو المقبل، بدلاً من الثاني من يوليو المقبل، حسب التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجاري».

وقالت والدة طالبة، عزة محمد، وتعمل معلمة في إحدى المدارس الخاصة، إن «الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي قبيل امتحان نهاية العام تشهد حالات غياب الطلبة، وتكاسل من يحضر منهم داخل الصفوف، ويتجه كثير منهم إلى الدروس الخصوصية في البيت خلال الوقت الذي يحدده الطالب، ولذلك يرى في المدرسة خلال هذه الفترة عبئاً عليه، ويرجع ذلك كله إلى طول العام الدراسي بسبب تعدد الإجازات خلاله».

وطالبت والدة طالب، شيماء أحمد، وزارة التربية والتعليم بتقليص إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول إلى أسبوعين فقط، ونهاية الفصل الدراسي الثاني إلى أسبوع واحد، حتى يتم تقديم موعد نهاية العام الدراسي، بحيث لا يضطر الطلبة إلى الدراسة خلال شهري يونيو ويوليو، تجنباً لارتفاع درجة حرارة الطقس.

واقترحت أن تنظم الوزارة والهيئات المسؤولة عن التعليم الخاص على مستوى الدولة أنشطة لاصفية إلزامية للطلبة، ولمدة شهر كامل، عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي، حتى تحقق المستهدف من إطالة العام الدراسي، وهو الحرص على إكساب الطلبة مهارات تعليمية، وتنمية الجانب التطبيقي للمواد الدراسية التي درسها الطلبة خلال العام الدراسي، وبذلك تحقق الوزارة ما تصبو إليه من دعم مهارات الطلبة.

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من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، أخيراً، التقويم المدرسى للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، الذي سيبدأ الطلبة دوامهم فيه يوم 30 أغسطس المقبل في المدارس الحكومية (مدارس التعليم العام)، والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، والمدارس الأجنبية.

فيما يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في مدارس التعليم العام والمدارس المطبقة لمنهاج الوزارة للعام الدراسي المقبل 2020-2021، في 23 أغسطس 2020، على أن يبدأ الدوام للطلبة في 30 من الشهر نفسه، ويشهد العام الدراسي المقبل توحيد موعد دوام المدارس الأجنبية مع مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، سواء للهيئة الأكاديمية، أو الطلبة.

وينتهي دوام الطلبة في العام الدراسي 2020-2021 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة والمدارس الأجنبية في الأول من يوليو 2021، وفي الثامن من الشهر نفسه بالنسبة للهيئة الأكاديمية في المدارس كافة، ليصل عدد أيام التمدرس للعام الدراسي 2020- 2021 إلى 181 يوماً مع الامتحانات.

وفي ردّها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول مطالبة ذوي طلبة بضرورة إعادة النظر في إجازات الفصول الدراسية، وتقليصها حتى لا يمتد العام الدراسي إلى فترة الصيف، أفادت وزارة التربية والتعليم بأن التقويم المدرسي يعتمده المجلس الوزاري للتنمية، ولم يتغير في العام الدراسي الجاري عنه في العام الدراسي الماضي، موضحة أنها تحرص على أن تتماشى الإجازات المدرسية مع أعلى المعايير العالمية، لتنمية المهارات التعليمية المكتسبة لدى الطلبة.

«التربية» الإجازات المدرسية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

دوام الطلاب في العام الدراسي المقبل يبدأ 30 أغسطس بالمدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.