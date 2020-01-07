تأهيل 15 منطقة ألعاب بأبوظبي خلال 3 أشهر

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنها ستنتهي من تأهيل 15 منطقة ألعاب داخل جزيرة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك ضمن خطتها لتأهيل وصيانة كافة مناطق الألعاب بحدائق الأحياء السكنية.

وعززت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة الطابع البيئي في البحيرة الاصطناعية الواقعة في حديقة البحيرة على كورنيش أبوظبي، عبر إدخال طيور البط والإوز إلى البحيرة لإضفاء البهجة والفرح على مرتادي الحديقة والبحيرة.

ووفرت البلدية مجموعة من بيوت الطيور على الأشجار التي تمتد على طول البحيرة، والتي من شأنها العمل على إحياء الطابع البيئي المنشود، وإضافة بعض اللمسات الجمالية في الحديقة.

كما قامت البلدية بتركيب لوحات على الأشجار لتعريف زوار الحدائق بشأن الأشجار المحلية التي تتم زراعتها والفوائد والمميزات لكل شجرة، ومنها أشجار الغاف والسدر.

وأشارت بلدية مركز المدينة إلى أن وجود المسطحات الخضراء من أساسيات الحياة العصرية، وخصوصاً في المدن، حيث تمثل الحدائق المتنفس الطبيعي الذي يلجأ إليه السكان لقضاء أوقاتهم بعيداً عن زحام الحياة.

ومن هذا المنطلق، وتماشياً مع النهج العام الذي تنتهجه بلدية مدينة أبوظبي في توفير بيئة طبيعية للسكان جاء هذا التوجه لإسعاد المجتمع والارتقاء بالمظهر الحضاري العام للمرافق الترفيهية والمدينة بشكل عام.

وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة 80% من أعمال صيانة وإعادة تأهيل الحدائق وملاعب الأطفال بمناطق مختلفة في مدينة أبوظبي، وذلك ضمن الخطة التصحيحية الشاملة التي تهدف إلى توفير مرافق ترفيهية بمواصفات عالمية تساهم في تحسين مظهر المدينة، وكذلك تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمات عامة بمواصفات راقية للقاطنين وزوار مدينة أبوظبي في بيئة صحية وآمنة.

وكانت البلدية قد افتتحت مؤخراً ملعبين متعددي الأغراض في حديقتي الأحياء السكنية رقم (22) و رقم (23) في الحوض غرب 18-3 في منطقة البطين الممتدة بين شارع البطين وشارع الخليج العربي، ضمن خطتها لتوفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمات عامة، للقاطنين وزوار مدينة أبوظبي، وبتكلفة بلغت نحو 51,434 درهماً.

ويندرج افتتاح الملعبين ضمن استكمال المناطق التي تم تأهيلها وافتتاحها في العامين الماضيين، حيث بلغ عدد مناطق الألعاب التي تم تأهيلها 47 موقعاً منها: 14 موقعاً في كورنيش أبوظبي، و4 مواقع داخل الحدائق العامة و 29 موقعاً في حدائق الأحياء السكنية داخل جزيرة أبوظبي، وقد انعكس ذلك إيجابياً، حيث ازداد عدد مستخدمي مناطق الألعاب بحدائق الأحياء السكنية.