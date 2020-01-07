محمد بن راشد يلتقي عدداً من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة

دبي (وام) التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس، عدداً من الشيوخ والمعالي الوزراء، وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، والفعاليات الاقتصادية ورجال أعمال أجانب.

جاء ذلك، خلال مأدبة الغداء الأسبوعية التي يلتقي فيها سموه مع مختلف شرائح المجتمع في الدولة، ويتبادل سموه معهم الحديث حول مجمل المسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها ذات الصلة بإسعاد الناس وراحتهم واستقرارهم.

حضر اللقاء الأسبوعي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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