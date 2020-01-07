محمد بن زايد يؤكـد تضامن الإمارات مع أستراليا في مواجهة حرائق الغابات

أبوظبي (وام) أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً، بمعالي سكوت موريسون رئيس وزراء كومنولث أستراليا، بحث خلاله الوضع الحالي لحرائق الغابات غير المسبوقة التي تشهدها أستراليا.

ونقل سموه تضامن دولة الإمارات مع أستراليا في هذه الظروف، مؤكداً أن دولة الإمارات تقف خلال هذه الأزمة إلى جانب أستراليا التي ترتبط معها بعلاقات صداقة عميقة.

وقال سموه: إن دولة الإمارات على استعداد لدعم الشعب الأسترالي من خلال توفير الخبرات اللازمة، والمعدات والقوى العاملة، وغيرها من أشكال الدعم للمساعدة في مكافحة الحرائق، وإعادة البناء لما خلّفته من أضرار.

وأبلغ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الأسترالي أن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ستقوم بالتنسيق مع الحكومة الأسترالية بشأن المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات إلى أستراليا وشعبها الصديق في مواجهة هذه الأزمة.

كما ناقش سموه أهمية تعزيز التعاون وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وجميع أنحاء العالم.

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