10 آلاف مستفيد من «واجب»

أبوظبي(الاتحاد)- استفاد نحو 10 آلاف شخص من الأنشطة التوعية والفعاليات المختلفة التي نفذتها جمعية «واجب» التطوعية خلال العام الماضي 2019، وشملت تنفيذ مبادرات وحملات تطوعية، وإقامة مؤتمرات ومحاضرات وورش تثقيفية، وتنظيم مجالس مجتمعية ورمضانية.

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن دعم تلك المناشط المختلفة يسهم في تعزيز نطاق التطوع التنموي في مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ضوء تكاثر الحديث عن تراجع التطوع في المجتمع الإماراتي.

وأكد أن «الجمعية» تهدف إلى تفعيل دور أفراد المجتمع كشريك حقيقي ومؤثر في الحياة العامة، من خلال بناء قدرات المتطوعين وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل التطوعي والمواطنة الفاعلة، وغرس القيم والممارسات المدنية.

وأوضح أن «الجمعية» تضطلع بدور متنامٍ في توسيع العلاقات البناءة والمثمرة مع الشركاء من خلال العمل بروح الفريق الواحد، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية، استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة، والتي جاءت نبراساً مضيئاً للعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، منها ترسيخ واستدامة مسيرة التميز التطوعي في ربوع الوطن.

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