«حمدان الطبية» تنظم المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية

دبي (وام)-

تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية فعاليات المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية 2020 الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير الجاري في فندق «روضة البستان» بدبي، ويناقش موضوع «علم الجينومات السريري»، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين بعلم الجينات من المنطقة والعالم.

وأعلن الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية - أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية - عن استضافة محاضرة للدكتورة رنا الدجاني الخبيرة العالمية في علم الوراثة والجينات من الأردن بعنوان «كيف ترى ما يراه الجميع، ولكن تفكر كما لم يفكر أحد» خلال فعاليات المؤتمر، لافتاً إلى أن المركز يسعى إلى جعل هذه المحاضرة أول حلقة في سلسلة من المحاضرات العامة التي تهدف إلى تسليط الضوء على علم الوراثة البشرية والجينوم.

وقال إن المؤتمر يتيح للباحثين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم استعراض آخر الأبحاث والمستجدات المتعلقة بعلم الجينات وعلم الوراثة البشري، ما يسهم على النهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي.

من جانبه، توجه عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي على متابعة سموه الحثيثة وحرصه على دعم فعاليات هذا الحدث العلمي المهم، مؤكداً أن المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية وعلى مدار دوراته السبع السابقة أصبح منصة فريدة لتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال الوراثة البشرية.