سيف بن زايد يحضر أفراح الشامسي

أبوظبي (وام) حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفل الاستقبال الذي أقامه خميس محمد بوهارون الشامسي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة عامر أحمد سيف بالحصا الشامسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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