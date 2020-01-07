منصور بن زايد يستقبل السفير الجزائري

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، عبد الكريم طواهرية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد بالسفير الجزائري الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي فارس محمد سهيل المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.

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