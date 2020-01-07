منى الحمودي (أبوظبي) تعتزم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» افتتاح قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في صباح غد، وذلك بالتزامن مع الإغلاق الدائم لقسم الطوارئ في مستشفى المفرق.

وطالبت شركة «صحة» المراجعين بزيارة قسم الطوارئ الجديد في الحالات الطبية الحرجة، في حين تنصح الأشخاص الذين يعانون أمراضاً وإصابات بسيطة بمراجعة خدمات الرعاية الصحية الأولية ومراكز الرعاية العاجلة الأقرب لهم.

يشار إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية التي بدأت باستقبال المرضى في نوفمبر العام الماضي، تمتلك أقساماً متعددة للطوارئ والحوادث والرعاية الطبية الحرجة والجراحية والرعاية المركزة، وتعد من أكبر المنشآت الطبية المتخصصة بالعناية الفائقة على مستوى المنطقة.

كما تضم المدينة الطبية العديد من الجراحات المتخصصة، بالذات جراحة الشرايين والحروق والصدمات والصدر والرئتين وجراحة العظام والجراحات الترميمية، إضافة إلى الجراحات العامة وجراحة الأطفال، وقد جهزت بأعلى التقنيات من استعمال الروبوت والمناظير والقسطرة في الاختصاصات الجراحية كافة.

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كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق دائم لطوارئ مستشفى «المفرق».. واستقبال المراجعين في «شخبوط الطبية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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