«ديوا» تختتم برنامج تأهيل العاملين في أكاديمية الهيئة

دبي (وام)

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» برنامج تأهيل العاملين في أكاديمية الهيئة في مجال التعليم الدامج الذي أطلقته، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في دبي بما ينسجم مع سياسة التعليم الدامج بدولة الإمارات العربية المتحدة التي اعتمدتها كل من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تهيئة أكاديميتها والعاملين فيها، وفقاً للمتطلبات الحكومية وأفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال التعليم الدامج، بما يمنح الطلبة من أصحاب الهمم فرص تعليم متكافئة مع الآخرين، وذلك وفقاً لطبيعة التخصصات المطروحة في الأكاديمية ولإجراءات القبول المعتمدة لدى الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعد مبادرة التعليم الدامج في أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى مبادراتنا الاستراتيجية الداعمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، كما قمنا بمواءمة استراتيجيتنا مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية في مجال دمج أصحاب الهمم، حيث نلتزم بمسؤولياتنا تجاه المجتمع للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تمكين مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.

وأردف معاليه: من أبرز إنجازاتنا في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم تأهيل كافة المباني والمرافق التابعة للهيئة وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100% من بينها أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى توظيف 27 موظفاً من أصحاب الهمم في الهيئة من مختلف الفئات موزّعين على 7 قطاعات، وقد تم تخريج وتعيين أحد الطلاب من أصحاب الهمم (قسم الهندسة الكهربائية) للعمل بالهيئة، والذي يندرج تحت الفئة غير الإشرافية، وهناك طالب آخر قيد التخرج.