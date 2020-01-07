«نيويورك أبوظبي» تطلق فصل يناير المكثف

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي النسخة السنوية العاشرة من الفصل الدراسي المكثّف لشهر يناير، والذي يعد أحد أبرز البرامج التعليمية التفاعلية في الجامعة منذ تأسيسها عام 2010.

ويتيح الفصل المكثّف للطلاب على مدار ثلاثة أسابيع فرصة خوض رحلة استثنائية من التعلّم والاستكشاف حول العالم، وتتضمن دورات هذا العام استكشاف مدى انتشار وتأثير البلاستيك على عالمنا في كل من دولة الإمارات والفلبين، مروراً بالعمل مع الداعمين لحقوق أصحاب الهمم في زامبيا، والتعاون مع الموسيقيين الخليجيين في دولة الكويت، والتفاعل مع حملة الانتخابات الرئاسية من خلال زيارة ميدانية إلى آيوا ونيوهامشير وواشنطن في الولايات المتحدة، وغيرها من الدورات.

وتحرص الدورات التعليمية للفصل الدراسي المكثّف لشهر يناير هذا العام على استكشاف عدد من الموضوعات الرئيسة ذات الأهمية الراهنة لعالمنا اليوم، فتسلط دورة «بلاستيك فانتاستيك» الضوء على دور المواد البلاستيكية في العالم المعاصر، كما تتطرق إلى أخلاقيات الجراحة التجميلية، وكيف يمكن للفن والتصميم والتكنولوجيا المساهمة في حل المشكلات التي قد نواجهها في المستقبل. وسيسافر الطلاب لدراسة قطاع إعادة تدوير البلاستيك في مانيلا.

ومن جهة أخرى، سيقوم الطلاب بزيارة ميدانية إلى الولايات المتحدة للتعرف عن كثب على مجريات الانتخابات الرئاسية والاستماع إلى عدد من الشخصيات السياسية المرموقة خلال حملة الانتخابات التي تشهدها ولايتي آيوا، ونيوهامشير.

بالإضافة إلى ذلك، سيستكشف طلاب دورة «التراث الموسيقي الخليجي: مدخل إلى الموسيقى التطبيقية» منهجاً متعدد التخصصات يعزز فهمهم للتداخلات بين الموسيقى التطبيقية والدراسات التراثية. وقالت كارول براندت، نائب عميد التعليم العالمي والتوعية بجامعة نيويورك أبوظبي: «سيتلقى الطلاب المشاركون في البرنامج هذا العام المحاضرات الدراسية في 24 وجهة».