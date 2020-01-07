إطلاق مبادرة «نجوم الأعمال» في خورفكان

الشارقة (وام)

أطلق مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» مشروع «نجوم الأعمال» ضمن برنامج مهارات، وذلك على كورنيش مدينة خورفكان بمشاركة طلبة من المدارس الحكومية والخاصة من المراحل التعليمية من الصف الخامس حتى الثاني عشر، بالإضافة إلى طلبة الكليات والجامعات، وشملت الفعاليات عرض 10 مشاريع تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع ريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة تجربة العمل الخاص بشكل عملي.

ويسهم مشروع «نجوم الأعمال» في إعداد وتحفيز النشء من رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم في مجال إدارة الأعمال وتعريف الطلبة بعالم التجارة، وخوض تجربة الاستثمار المالي من خلال مشاريع بسيطة، بالإضافة إلى توجيه الطلبة وتنمية قدراتهم الاستثمارية ومهاراتهم الابتكارية في المشاريع المستقبلية.

وجرى تصميم منصات بيع خاصة بنجوم الأعمال مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة للإسهام في إنجاح المشروع، حيث سبق تدريب وتأهيل المشاركين من خلال ورشة تدريبية للطلبة وأولياء أمورهم تمحورت حول الاستثمار والابتكار في قطاع ريادة الأعمال.

وقال محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إن الهدف من تنفيذ النسخة الثانية من المشروع في خورفكان يأتي وفق تطلعات المجلس وحرصه على تعميم رقعة الاستفادة على الطلبة الذين يقطنون مدينة خورفكان وما حولها، مشيراً إلى أهمية البرامج والمشاريع اللاصفية التي تصقل مهارات الطلبة..واعتبر المبادرة وسيلة لتبصير الطلبة المستهدفين بماهية الأعمال كمفهوم وممارسة وتطوير ثقافة العمل لتمكينهم من تعزيز قدراتهم العملية من أجل الدخول إلى عالم الأعمال الريادية.