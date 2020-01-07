اقتطاع 5 دقائق من الحصص الدراسية لتفعيل الأندية الطلابية

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تقليل زمن جميع الحصص الدراسية ليوم واحد أسبوعياً في المدارس الحكومية، بغية تطبيق حصة النشاط للطلبة في الحلقتين الدراسيتين الثانية والثالثة.

وعممت وزارة التربية والتعليم على جميع الإدارات المدرسية مع انطلاق دوام الهيئات الدراسية والإدارية للفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020، توجيهات تتعلق بتطبيق الخطة الدراسية.

وأكدت الوزارة في تعميمها إلزامية مادة التربية الأخلاقية وتدريسها في جميع الحلقات، ومتابعة ذلك من قبل منسقي مادة التربية الأخلاقية الذين تم ترشيحهم مسبقاً من قبل المدارس. ويكون تدريس المادة متكاملاً مع جميع المواد الدراسية الأخرى، الأمر الذي يسمح بتدريسها بأكثر من لغة.

أما مادة الفنون فتقسم إلى 3 مواد هي الدراما أو المسرح، والفنون البصرية، والموسيقى يتم تطبيقها باللغة العربية. ويقوم بتدريس مادة الدراما أستاذ متخصص في المسرح، وفي حال عدم توافره، يحوّل النصاب إلى معلم الفنون البصرية والموسيقية إلى حين توافر البديل.

وتطبق المدارس في الفصل الثاني حصة النشاط للطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر بهدف تفعيل الأندية الطلابية وفق عدد من الشروط هي تحديد يوم واحد في الأسبوع من قبل الإدارة المدرسية لتطبيق حصة النشاط، ويتم في هذا اليوم تقليل مدة الحصص الدراسية بحيث تصبح 40 دقيقة بدلاً من 45 دقيقة لتوفير 40 دقيقة تستخدم لحصة النشاط. كما يتم استخدام الوقت المحدد لتفعيل الأندية الطلابية من خلال حصة النشاط بناء على دليل الأنشطة. وسيتم متابعة تنفيذ حصة النشاط والإجراءات المذكورة أعلاه من خلال مديري النطاق والمديرين الأوائل.

من جهة ثانية، وجّه قطاع الخدمات المساندة رسالة إلى جميع الإدارات المدرسية ورياض الأطفال حظر فيها شراء أو تداول أو بيع أي منتجات أو وجبات غذائية داخل المدارس وضرورة الالتزام بالأصناف المعتمدة والتي يتم توريدها للمدارس من قبل الشركات المعتمدة فقط. وشرح أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وصحة الطلبة، وعدم تعرض أي من العاملين في الميدان التربوي لأي مساءلة قانونية في حال تعرض الطلاب لمخاطر صحية قد تنتج عن عملية البيع المخالف. ولفت التعميم أنه في أيام الاحتفالات والمناسبات الخاصة فإنه من الضروري التنسيق مع الجهة المعنية بذلك أي قطاع الأنشطة.