«حمدان الذكية» تتعاون مع جامعة الإسكندرية لتطوير التعليم

دبي (الاتحاد) وقعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أمس، مذكرة تفاهم مع «جامعة الإسكندرية»، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء الجامعة. وذلك خلال زيارة الدكتور عصام الكردي، رئيس «جامعة الإسكندرية» لاستشراف آفاق التعاون الثنائي في تطوير منظومة التعليم الذكي.

وقع الاتفاقية الدكتور الكردي، والدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وسط تأكيد الجانبين على تعزيز أطر الشراكة العلمية والمعرفية، استكمالاً للعلاقات المتينة والروابط التاريخية بين الإمارات ومصر.

وأوضح معالي الفريق ضاحي خلفان أنّ التعاون المعرفي والتعليمي مع «جامعة الإسكندرية» يمثل تتويجاً للعلاقات الإماراتية- المصرية المتأصلة والوطيدة، مؤكّداً أهمية الخطوة في فتح آفاق رحبة للنهوض بالتعليم العالي استناداً إلى ركائز الابتكار التكنولوجي والتميز والبحث العلمي، فضلاً عن إغناء المعرفة التي قال عنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنّها «رأس المال الحقيقي للبشرية».

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