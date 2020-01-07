جامعة زايد تستقبل الطلبة في الفصل الدراسي الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت جامعة زايد في حرميها بكل من أبوظبي ودبي خلال اليومين الماضيين حفل استقبال للطلبة الجدد (وعددهم 636 طالباً وطالبة) الذين سجلوا للدراسة بها في مرحلة البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني (الربيع) الذي يبدأ الأحد المقبل، وذلك بحضور الدكتورة بهجت اليوسف، مديرة جامعة زايد بالإنابة، والدكتور مايكل ويلسون، نائب مدير الجامعة، والدكتورة هند الرستماني، مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأولياء أمور الطلبة الجدد.

واستهل الحفل ببرنامج للإرشاد الأكاديمي للطلبة الجدد وأولياء أمورهم بعنوان «يا هلا»، تابعوا في افتتاحه فيديو حول مسيرة الجامعة وفيديو آخر مشفوعاً بتطبيق على الهواتف المتحركة تضمن إرشادات مفصلة للطلبة الجدد حول الإجراءات والخطوات التنظيمية التي يجب أن يقوموا بها في أول أيام الدراسة للانتظام في الحياة الجامعية والاندماج في مجتمع الجامعة، وذلك من خلال جولة مصورة في مرافق الجامعة التي توفر لهم الخدمات اللازمة.

وألقت الدكتورة بهجت اليوسف، مديرة جامعة زايد بالإنابة، كلمة في الحفل قالت فيها إن دولة الإمارات العربية المتحدة وفرت لأبنائها وبناتها منظومة تعليمية متكاملة، مرتكزة إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى ومدعومة بمرافق وتسهيلات عالمية المستوى، بهدف تمكين كل طالب وطالبة من تحصيل العلم والمعرفة وفق أرقى المعايير العالمية، وصقل شخصيته وتطوير قدراته ومواهبه وملكاته للمساهمة بكفاءة وفعالية في مسيرة التنمية.

وأضافت: «واليوم نراكم هنا تدخلون الحياة الجامعية المليئة بالفرص مثلما هي مليئة بالتحديات، ونهنئكم باختياركم جامعة زايد لتكون المؤسسة التعليمية التي تنهلون منها العلوم والمعارف، وهي الجامعة الوطنية التي تحمل بكل فخر واعتزاز اسم القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي رسخّت نفسها منذ إنشائها صرحاً تعليمياً متميزاً على المستوى الوطني وفي المنطقة».

وأكدت أن جامعةِ زايد تحرص دائماً على أن توفرَ لجميعِ طلبتِها، وفي القلبِ منهم أصحابِ الهِمَم، تجربةً تعليميةً متطورة، تؤهـــلُهم للتفوقِ في التحصيل الأكاديمي كما تُكسِبُهم المهاراتِ والخبراتِ التي تزودهم بمقوماتِ النجاحِ في حياتِهِم الشخصيةِ والعملية، وتُعَزِّزُ تميزَهم الفرديَّ بنفسِ القدر الذي تَبُثُّ في نفوسِهِم روحَ الفريق وتُنَمّي الاعتزازَ بالهويةِ الوطنيةِ التي تلتزم بالقيمِ المجتمعيةِ والإنسانية.

وخلال الحفل قدم مسؤولو إدارات الجامعة خلال البرنامج عروضاً تعريفية عن الأدوار التي تقوم بها الأقسام والمكاتب التي تقدم خدمات للطلبة، كما استعرض طالب وطالبة في سنوات دراسية مختلفة تجربة كل منهما في الجامعة.

وفي الختام، قامت الدكتورة اليوسف والدكتورة الرستماني ومسؤولون بمختلف الإدارات بمصاحبة الطلبة الجدد وأولياء أمورهم في جولة بأنحاء الحرم الجامعي (الطلاب في مبنى الطلاب، والطالبات في مبنى الطالبات) تعرفوا خلالها، ميدانياً، على كل المرافق والتسهيلات والخدمات.