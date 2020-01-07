«التربية»: خطة لتطوير الطاقة الاستيعابية للمدارس

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم وجود خطة استراتيجية لتطوير الطاقة الاستيعابية للمدارس، تتناسب مع أعداد الطلبة والنمو السكاني في مختلف إمارات الدولة، بما يتناسب مع الخطط التطويرية ومعايير المدرسة الإماراتية الحديثة، إضافة إلى المتطلبات السكانية المتغيرة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

جاء ذلك، خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي أمس، برئاسة معالي صقر غباش، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من الوكلاء ومسؤولي مختلف الجهات الحكومية وأعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، بينما قرر المجلس إعادة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة لإعادة تبويبه ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وأحال المجلس 4 مشروعات قوانين إلى لجانه، وهم مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي أحيل إلى لجنة الدفاع والداخلية والخارجية.

وأشاد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال بداية الجلسة بجهود لجان المجلس التي باشرت عملها بجدية متناهية منذ نهاية أعمال الجلسة الأولى، وهو ما يأتي تأكيداً على حرص اللجان وإصرارها على تحقيق المصلحة العامة بكل جدية وإخلاص، انطلاقاً من دور الأعضاء وواجباتهم.

استيعاب الطلبة

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، رداً على سؤال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حول خطط وزارة التربية والتعليم لتوفير الفصول الدراسية التي تستوعب الأعداد المتزايدة، أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تشييد وإنشاء مجموعة من المباني التعليمية التي تتوافق مع المواصفات الحديثة، حيث شهد عام 2016 بناء 14 مبنى جديداً بطاقة استيعابية تصل إلى 17 ألفاً و600 طالب، كما شهد العامان الماضيان افتتاح 11 مبنى منها مجمع زايد التعليمي في الشارقة، بمواصفات حديثة ومستحدثة.

وأشار معاليه إلى أنه تم وضع خطة خاصة بالمباني والمنشآت التعليمية التي لديها عمر افتراضي مطول، عبر تحسينها لمواكبة احتياجات المدرسة الإماراتية، حيث تم تطوير 80% من المباني وتحديث نحو 70% من المختبرات، كما تمت إضافة 2675 فصلاً دراسياً جديداً، كما تم إحلال بعض المباني وفقاً للمعايير المطلوبة.

ولفت معاليه إلى أنه يتم العمل حالياً في دبي على إنشاء مجمعات تعليمية في منطقتي المزهر والبرشاء بطاقة استيعابية تصل إلى 3400 طالب، كما يتم العمل على خطة لكل إمارة بهدف رصد المشاريع والمجمعات السكنية الضخمة لتخصيص أراض تعليمية تتواكب مع الأراضي المخصصة الأخرى لإنشاء المنشآت الصحية والترفيهية، مشيراً إلى أن الخطة تشمل وجود مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالقرب من المساكن، أما المدارس المخصصة للمرحلتين الثانية والثالثة فتغطي مناطق جغرافية أضخم.

وأوضح معالي حسين الحمادي أن الخطط المعمول بها يتم تحديثها خلال 5 إلى 7 سنوات، نظراً لوجود مناطق سكنية يتم استحداثها، وهو ما يتم بالتنسيق مع البلديات والجهات المحلية لوضع منظومة وخطة لإنشاء وإحلال مدارس جديدة، مؤكداً وجود إقبال للانتقال للقطاع الحكومي خاصة مع وجود مسار النخبة، لذلك نحرص على توفير مقاعد للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمسار، حيث لا يوجد طالب مواطن تقدم لمدرسة حكومية، وتم رفضه لعدم وجود مقعد.

مشروعات القوانين

وتلا أحمد عبدالله الشحي، مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، حيث تناولت المادة الأولى من المشروع حكم إلغاء المرسوم، بينما نصت المادة الثانية أنه يصدر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، بينما اختصت المادة الثالثة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، أو ما يتعارض مع أحكامه، أما المادة الرابعة فشملت نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره.

ومن ناحيتها، تلت شذى سعيد علاي النقبي، مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، إضافة إلى تنظيم عملية التعليم وحوكمة الالتزام بالتعليم عبر تحديد المراحل التعليمية التي يكون فيها التعليم إلزامياً والمسؤول عن إلحاق الطفل بالمسيرة التعليمية وتحديد الحالات التي يعفى فيها القائم على شؤون الطفل من حكم التعليم الإلزامي أو الانتظام فيه.