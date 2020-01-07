للتأكد من جودتها.. فحص مياه المدارس في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت بلدية أم القيوين، ممثلة بمختبر الأغذية والبيئة المركزي التابع لإدارة الصحة العامة والبيئة مبادرة «جودة مياه مدرستي»، بالتعاون مع منطقة أم القيوين التعليمية في لفتة صحية منها للتأكد من خلوها من الأضرار، ونظافة المياه داخل الخزانات والبيئة الخارجية المحيطة بها.

وأوضحت هيفاء علي ملاطم، مدير إدارة الصحة العامة والبيئة، أن إطلاق هذه المبادرة تأتي ضمن خطط استراتيجية دائرة بلدية أم القيوين في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وسلامة المجتمع، حيث قام فريق متخصص من مختبر الأغذية والبيئة المركزي التابع للدائرة بزيارة 15 مدرسة حكومية و8 مدارس خاصة في إمارة أم القيوين استهدفت تحليل مياه الخزانات للتأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات.

وأكدت مدير إدارة الصحة العامة والبيئة، أن فريق مختبر الأغذية والبيئة المركزي ركزوا خلال جولاتهم في المدارس على مياه الخزانات، حيث تم جمع وتحليل 26 عينة من أصل 23 مدرسة، ما انعكس إيجابياً على الحملة من حيث نظافة خزانات المدارس، إضافة إلى ذلك تم أخذ عينات من برادات مياه الشرب لفحصها في مختبر الأغذية للدائرة، وتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. ودعت جميع العاملين في مجال صحة وسلامة مياه الشرب والقائمين على نظافة خزانات المياه، ضرورة اتباع كافة الإجراءات والخطوات الصحيحة لتنظيف وتطهير هذه الخزانات والمبردات، حفاظاً على صحة المجتمع وسلامته.